- 24 de persoane, printre care se numara și doi copii, sunt internate in patru spitale bucureștene dupa ce autocarul in care se aflau 48 de persoane de cetațenie greaca s-a lovit de limitatorul de inalțime de la intrarea in Pasajul Unirii din București.

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, pe timpul noptii, in Pasajul Unirii, incepand din seara zilei de 21 noiembrie și pana pe data de 8 decembrie.Autoritațile au decis montarea a 40 de ventilatoare si a peste 100 de stingatoare.Astfel, in intervalul orar 23.00 - 5.00, soferii care…

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…

- „Unde am greșit? De curand, am cumparat un apartament in București, la etajul 5 al unui bloc de 10 etaje. A trebuit cojit pana la placa, deoarece era ingrozitor de vechi și insalubru.Astazi, am chemat 3 persoane cu o duba pentru a cara, din apartamentul in renovare, un numar de 50 de saci cu moloz și…

- In urma accidentului produs marți dimineața pe DN2-E85, la ieșire din Costești, barbatul in varsta de 54 de ani a suferit traumatisme grave, motiv pentru care s-a luat decizia ca acesta sa fie transferat la un spital din Capitala. Potrivit reprezentanților SJU Buzau, acesta va fi transferat cu elicopterul…

- Razie la mai multe persoane banuite de camatarie Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore și alte trei au fost puse sub control judiciar, în urma unor percheziții la București și în județul Ilfov, la persoane banuite de camata. Pâna acum, au fost identificate peste 50 de…

- Acțiune a oamenilor legii in București și județul din vecinatatea Capitalei – Ilfov. In vizorul anchetatorilor au intrat persoane suspectate de camata. Cinci oameni au fost reținuți și alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar. Totul, in urma unor percheziții, 17 la numar, ce au avut loc…

- Un accident rutier grav a blocat traficul pe DN2-E85, in localitatea Spataru. Trei autovehicule au fost implicate in accident. Este vorba despre un autoturism condus pe direcția București catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 45 de ani, din Buzau, o autoutilitara cu remorca, ce se deplasa pe…