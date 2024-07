Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va acorda vineri primul sau interviu de la dezbaterea cu rivalul sau Donald Trump, in cursul caruia performanta sa a fost considerata in mare parte dezastruoasa, a anuntat marti ABC News, relateaza AFP. Un prim extras va fi disponibil de vineri, a precizat televiziunea,…

- Familia președintelui american Joe Biden, candidat pentru un nou mandat la Casa Alba, l-a incurajat pe acesta sa ramana in cursa electorala și sa lupte in continuare, in ciuda prestației sale considerate „dezastruoase” inclusiv de democrați din dezbaterea recenta cu adversarul sau republican Donald…

- Performanța slaba a președintelui american Joe Biden in dezbaterea electorala cu fostul președinte Donald Trump i-a facut pe unii democrați sa-și puna problema nominalizarii unui alt candidat in cursa pentru Casa Alba. O lista cu posibile nume a aparut deja, dar in ce condiții Joe Biden ar renunța la…

- Joe Biden a declarat vineri, 28 iunie, dupa prima sa dezbatere cu Donald Trump in perspectiva alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie, ca nu ar fi candidat daca nu ar fi putut „face munca” de președinte al SUA.„Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat…

- „Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat atat de bine ca altadata”, a recunoscut Joe Biden vineri, dupa o prestatie slaba in fata lui Donald Trump in timpul primei dezbateri intre cei doi, cu o zi inainte. „Va dau cuvantul meu de Biden. Nu m-as fi prezentat…

- Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, este considerat drept politicianul favorit sa-l inlocuiasca pe Joe Biden in cazul in care actualul lider de la Casa Alba, in varsta de 81 de ani, ar decide sa se retraga din cursa prezidențiala.Newsom a fost „asaltat” de reporteri imediat dupa incheierea dezbaterii…

- Fostul președinte Donald Trump a avut o prestație mai buna decat actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, in prima dezbatere electorala organizata joi seara la Altanta, potrivit rezultatelor unui sondaj fulger al CNN realizat de SSRS. Felul in care Biden s-a prezentat in confruntarea cu Trump starnește…

- Fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, o aliata apropiata a presedintelui Joe Biden, si alti 39 de legislatori democrati au semnat o scrisoare prin care ii cer liderului de la Casa Alba sa suspende transferul de arme catre Israel, a informat sambata EFE.