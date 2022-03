Starea sănătății la Kremlin: Cristian Tudor Popescu, despre cei care „înghit știrea” că Putin e bolnav Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza pe marginea faptului ca, in ultima perioada, posturile de televiziune au „marșat” foarte mult pe ideea ca președintele Putin e bolnav in faza terminala. „Mare veste mare: Putin e bolnav, grav, in faza terminala, cel mai probabil, ba nu, cel mai bine, de cancer. Pe televizoarele noastre se fac analize ale mutrei lui Putin, de catre ghicitori in riduri și in ochi, care sa furnizeze, cui o cere, ușurarea ca ”, a comentat CTP in cadrul emisiunii sale de la Europa FM. Jurnalistul a mai adaugat ca nu știe care e starea sanatații „casapului de la Kremlin,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

