- Igor Dodon si membrii familiei sale s-au ales cu multiple traumatisme in urma accidentului de ieri. Presedintele are o problema la coloana vertebrala, iar mama acestuia a suportat o intervenție chirurgicala.

- Potrivit sursei, masina presedintelui s-a rasturnat la intrarea in Straseni. Presedintele si soferul sau au fost internati in spital. In accident a fost implicata o masina a Serviciului de protectie si paza. Din imaginile postate pe retelele sociale se poate vedea ca masinile din coloana oficiala au…

- Accident grav in Republica Moldova, la aproximativ 50 de kilometri de Chișinau. Una dintre victime a fost chiar presedintele țarii, Igor Dodon. Doua masini aflate in coloana prezidentiala s-au rasturnat dupa un impact violent cu un camion. Intr-una dintre masini se afla seful statului, impreuna cu mama…

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau.

- Mașina in care se afla președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost lovita de un camion in timp ce aceasta se deplasa pe drumul dintre Ungheni și Chișinau. Presa locala de peste Prut a dat publicitații imaginile cu momentul impactului, așa cum au fost surprinse de camera de bord a mașinii Serviciului…

- Doua dintre masinile coloanei oficiale a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost implicate într-un accident rutier produs duminica dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, în apropiere de orasul Straseni, anunta postul Publika TV.Potrivit martorilor, în…

- Cortegiul Prezidențial a fost implicat într-un accident rutier pe traseul Strașeni - Calarași, poliția se afla la fața locului. UPDATE Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pânzari, a declarat pentru Publika TV ca „Președintele a fost condus la…

- Doua masini din coloana oficiala președintelui Republicii Moldova in care se afla președintele Igor Dodon s-au ciocnit intr-un accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, in apropiere de orasul Straseni, anunța postul Publika TV. Președintele a fost dus de urgența la spital.…