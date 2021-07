Papa Francisc „a reacționat bine dupa operația efectuata sub anestezie generala”, a comunicat Vaticanul, in noaptea de duminica spre luni, 5 iulie. Suveranul Pontif a fost supus, duminica, unei intervenții chirurgicale la colon. Duminica, Papa Francisc (84 de ani) a fost transportat la Policlinica „Agostino Gemelli” din Roma pentru o intervenție chirurgicala programata in urma […] The post Starea papei Francisc dupa operație. Anunțul Vaticanului first appeared on Ziarul National .