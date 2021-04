Victor Socaciu (68 de ani) se afla internat in Spitalul Monza din Capitala, cu COVID-19 . Starea artistului este momentan stabila. Socaciu sufera de o forma grava a bolii din cauza comorbiditaților pe care le are. Celebrul cantareț are diabet, iar in urma cu zece ani a trecut printr-un transplant de rinichi. Recent, medicii au anunțat ca Victor Socaciu a dat primele semne de insanatoșire. Andrei Paunescu, un prieten bun al artistului, spune ca soția lui Victor Socaciu, Brandusa Simion, a fost anunțata, astazi, ca starea de sanatate a marelui folkist este stabila și “intr-un progres”. „Pot sa va…