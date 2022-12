„Starea lui Pele se amelioreaza progresiv!”. Acesta este anunțul imbucurator facut de spitalul in care este internat legendarul atacant. Brazilianul se afla la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo, unde este tratat pentru o infecție respiratorie. In ultimele zile, lumea fotbalului a fost zguduita de zvonul ca Pele ar fi ajuns la terapie intensiva din […] The post „Starea lui Pele se amelioreaza progresiv!”. Anunțul facut de spitalul in care este internat legendarul atacant appeared first on Antena Sport . The post „Starea lui Pele se amelioreaza progresiv!”. Anunțul facut de spitalul in care…