Starea disidentului rus Aleksei Navalnii s-a imbunatati si mai mult si "poate sa coboare din pat pentru perioade scurte de timp", a anuntat luni spitalul din Berlin unde acesta este internat, relateaza dpa. "Pacientul a fost scos cu succes de pe ventilatie mecanica", se mentioneaza intr-un comunicat al spitalului Charite din Belin. Navalnii, un critic neobosit al presedintelui rus Vladimir Putin si un proeminent militant anti-coruptie, s-a imbolnavit in timpul unui zbor intern din Siberia pe 20 august si a fost transportat in Germania pentru tratament, in coma indusa, doua zile mai tarziu. Teste…