Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru Familia Regala a Marii Britanii. Kate Middleton a primit un nou diagnotic grav, dupa ce a alfat ca sufera de cancer. De aceasta data, noua boala i-at afecta starea psihica. Prințesa de Wales il are alaturi de soțul ei, Prințul William, in toata aaceasta perioada dificila.

- Veștile nu sunt deloc bune despre starea Prințesei de Wales. Potrivit apropiaților, Kate Middleton a primit inca un diagnostic crunt din partea medicilor. Soția prințului William se confrunta acum cu o noua afecțiune, iar starea ei psihica nu este una deloc buna. Va reamintim ca aceasta a anunțat luna…

- Kate Middleton a primit inca un diagnostic crunt din partea medicilor, dupa ce in urma cu o luna a anunțat publicul larg ca are cancer. Ce boala are Prințesa de Wales și cum se simte, aflați in randurile urmatoare. Cu ce noua afecțiune a fost diagnosticata Kate Middleton Soția Prințului William se confrunta…

- Oana Roman a transmis un mesaj special, dupa ce Kate Middleton a fost diagnosticata cu cancer. Vedetei nu i-a venit sa creada cand a auzit ca Prințesa de Wales se confrunta cu grave probleme de sanatate. Iata ce a postat aceasta pe rețelele de socializare!

- Kate Middleton, soția moștenitorului coroanei britanice, a facut, in urma cu puțin timp, un anunț cu care a uimit pe toata lumea. Prințesa de Wales a anunțat, cu puțin timp in urma, ca a inceput tratamentul inițial dupa ce a fost diagnosticata de cancer, boala pe care a descoperit-o in teste de rutina.

- Sarah Ferguson, Ducesa de York, a fost diagnosticata cu cancer de piele, la doar sase luni dupa ce a fost tratata pentru cancer de san, relateaza duminica, 21 ianuarie, Sky News, potrivit news.ro. Ducesa a fost diagnosticata cu melanom malign, o forma de cancer de piele, dupa ce i-au fost extirpate…