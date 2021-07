Stiri pe aceeasi tema

- Starea presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, internat de miercuri la Sao Paulo pentru ocluzie intestinala, s-a ameliorat, dar data externarii sale ramane neprecizata, a indicat vineri spitalul unde este sub tratament, noteaza AFP. Sanatatea presedintelui de 66 de ani "continua sa evolueze in mod satisfacator.…

