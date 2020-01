Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile Libertatea despre Alexandru Cumpanașu l-au facut pe Dragoș Patraru sa reacționeze acid la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2019.“Ce am aflat? Pai, am aflat ca omul facea bani cu statul cum fac maidanezii pureci. Lua sute de mii de lei pentru o broșurica in care spunea…

- Dragoș Patraru vorbește, in aceasta dimineața, despre tendința romanilor de a cumpara cat mai multa mancare, mai ales in perioada Sarbatorilor. “Noi, romanii, chiar muncim ca sa hranim tomberoanele. La nivelulUE, suntem cei mai harnici in hranirea tomberoanelor. Dam de mancare gropilorde gunoi ceva…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti, la Pitesti, constituirea grupului de lucru pentru demararea proiectului Muzeul Ororilor Comunismului in Romania. "Ma bucur ca in anul 2019, la 30 de ani de la Revolutie, Ministerul Culturii demareaza doua proiecte importante. Pe 16 decembrie la…

- Dragoș Patraru a vorbit astazi, in cadrul emisiunii "Starea Libertații", despre problema saraciei in Romania. Jurnalistul e de parere ca politicienii se folosesc de problemele economice ale oamenilor, iar combaterea saraciei in Romania este ignorata. "Economiștii noștri au aflat ca de cele mai multe…

- Dragoș Patraru comenteaza, in aceasta dimineața, intervenția haotica a salvatorilor la Colectiv, așa cum se poate vedea pe imaginile publicate ieri de Libertatea, filmate atunci de un pompier dar ascunse publicului. Realizatorul rubricii „Starea Libertații” subliniaza faptul ca Romania nu este pregatita…

- Dragoș Patraru vorbește astazi despre felul in care Berlinul a decis sa inghețe prețurile chiriilor, in timp ce in Romania, administrațiile locale continua sa țina cont de ceea ce cere mediul de afaceri și nu de nevoile cetațenilor. Pornind de la decizia administrației Berlinului de a ingheța prețul…

- Dragoș Patraru vorbește, in aceasta dimineața, despre negocierile lui Ludovic Orban cu liderii din opoziție, pentru susținerea Guvernului. „Oh, nu, incepem din nou. Orban a zis ca duce negocieri cu parlamentarii, pe rand. Și cu pesediști. Deci chiar daca se ințeleg toți aștia din partide, tot nu inseamna…

- Dragoș Patraru vorbește, in aceasta dimineața, despre investițiile straine in Romania, despre faptul ca Volkswagen ar putea deschide la Arad noua fabrica Skoda și despre interesul național. „Cu Volkswagen negociaza acum un ministru care faceparte dintr-un guvern picat la moțiune, care trebuie sa plece.…