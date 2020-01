Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a comentat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, noua situație in care se afla ministrul Sanatații, Viorel Costache, dar și modul in care titulara de la Munca, Violeta Alexandru, a comis mai multe gafe, totul culminand cu concedierea unei…

- Violeta Alexandru a criticat dur ANOFM si agentiile judetene aflate in subordinea acesteia, despre care spune ca nu isi asuma rolul de a-i sprijini pe cei aflati in cautarea unui loc de munca. In acest context, Alexandru a anuntat schimbari la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Citeste…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu comenteaza pe pagina sa de Facebook prestatia ministrului Muncii, Violetei Alexandru, dupa ce aceasta s-a laudat ca ar fi dat-o afara pe liftiera. "Violeta Alexandru, coboara pe scari, ieși definitiv din minister și da-te-n alte lifturi! O știre aparent…

- Dragoș Patraru a ințeles cum se construiește in Romania: autoritațile investesc in șantiere, nu in obiective.„Daca te uiți așa pe strada afli multe despre Romania. Spre exemplu, panourile cu ”Șantier in lucru”. E foarte, foarte adevarat. Dupa cum e o naivitate sa crezi ca acolo se construiește ceva…

- Dezvaluirile Libertatea despre Alexandru Cumpanașu l-au facut pe Dragoș Patraru sa reacționeze acid la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2019.“Ce am aflat? Pai, am aflat ca omul facea bani cu statul cum fac maidanezii pureci. Lua sute de mii de lei pentru o broșurica in care spunea…

- STIRILE AMIEZII * La nivelul Ministerului Muncii au fost atrase numai putin peste jumatate din fondurile externe nerambursabile, dupa primele 10 luni, arata ministrul de resort, Violeta Alexandru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. * Ponderea contractelor de munca temporara in Uniunea Europeana…

- Dragoș Patraru a vorbit astazi, in cadrul emisiunii "Starea Libertații", despre problema saraciei in Romania. Jurnalistul e de parere ca politicienii se folosesc de problemele economice ale oamenilor, iar combaterea saraciei in Romania este ignorata. "Economiștii noștri au aflat ca de cele mai multe…