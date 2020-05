Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Dragoș Patraru vorbește despre principalele probleme ce vor aparea dupa ce se vor redeschide școlile, odata cu relaxarea masurilor și restricțiilor. Patraru ironizeaza declarațiile ministrulul educației, Monica Anisie, referitoare la evitarea aglomerației dupa redeschiderea școlilor. “Am…

- Jurnalistul Dragoș Patraru vorbește despre presa și jurnalișii din Romania in perioada crizei coronavirusului. “Nu cred ca are cineva vreun dubiu ca aceasta pandemie a fost ultimul cui batut in coșciugul presei scrise. Gata cu scrisul. Mai da-l dracu de scris, ca deformeaza degetele. Și omoara și copacii…

- Dragoș Patraru se adreseaza azi medicilor din toata țara care striga dupa ajutor doar “pe surse” și le cere acestora sa-i demaște cu nume și prenume pe managerii care conduc deficitar spitalele. “Oameni buni, nu mai acceptați astfel de lucruri. Acești oameni trebuie scoși afara din spital ca niște viermi.…

- Dragoș Patraru s-a enervat pe Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, pentru o declarație nefericita și pentru lipsa de reacție la timp a autoritaților in general.„Uite, declarație a domnului Horațiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatații și un medic de prima mana din…

- Dragoș Patraru il arata cu degetul pe primarul sectorului 5 Daniel Florea. Se pare ca edilul iși pregatește terenul pentru viitoarele alegeri, chiar in plina pandemie cu coronavirus, dupa cum Libertatea a aratat imagini in care oamenii s-au imbulzit sa primeasca kit-uri anticoronavirus. Primarul a anunțat…

- Dragoș Patraru face inventarul guvernelor in Romania, iar raportul este subunitar: opt guverne in noua ani. Adica, in medie, un guvern rezista mai puțin de un an in Romania. „Guvernele prind in Romania precum vopseaua pe rugina. (...) Și tenișii de Dragașani țineau mai mult. Pentru cine-și mai aduce…

- Dragoș Patraru vorbește despre metehnele politicii romanești și taberele din PNL. Realizatorul arata cum ministrul Catalin Predoiu il promoveaza pe Bogdan Licu in conducerea Parchetului General, in ciuda suspiciunilor de plagiat care planeaza asupra lui.„Ce spune ministrul Catalin Predoiu despre plagiatul…