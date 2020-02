Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, sâmbata, ca trebuie sa vina schimbarea în Consiliul Legislativ al Parlamentului, scrie Mediafax. Cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate în ședința de marți sunt blocate în Consiliul Legislativ pentru avizare și publicare în Monitorul Oficial."Consiliul…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se poate face si fara avizul Consiliului Legislativ si ca nu stie de unde are Victor Ponta informatia ca doar 6 din cele 25 de ordonante date de guvernul sau marti seara ar avea avizul Consiliului Economic si Social. "Adoptarea ordonantelor…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ.”Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Dragoș Patraru a comentat situația celor doi barbați din Sri Lanka, care au declanșat o adevarata revolta in comuna Ditrau. Localnicii s-au revoltat ca mananca paine facuta de cei doi barbați și au cerut concedierea lor de la brutarie.“Doamne, cum e scandalul din secuime, cu cei doi muncitori din Sri…

- Dragoș Patraru a comentat decizia ministruluiMuncii, Violeta Alexandru, de a concedia liftiera. “Aaa, a zis doamna Violeta Alexandru, ia uite, ca am ce samuncesc. Ia s-o gonesc eu pe femeia asta din lift, s-o trimit la munca. Ce faceea aici, apasa pe un buton? La munca, putoare”, a comentat Dragoș Patraru.…

- Dragoș Patraru spune ca in anul care vine nu mai vrea sa auda cuvinte negative la adresa statului roman. “Știți ce nu mai vreau sa vad in anul care vine și-n anii care vin? Aceasta blamare a statului. Statul e de rahat, statul e prost, e hoț, e corupt”, anunța Patraru.Jurnalistul l-a taxat și pepremierul…

- Dragoș Patraru a vorbit despre dosarul de corupție in cadre sunt implicați membri PSD Arad. Mai exact, procurorii DNA il acuza pe liderul PSD Arad, Dorel Caprar, ca ar fi pretins suma 5.000 de euro pentru ca doua posturi de la CNAIR sa fie ocupate. “Dar dincolo de nume, dincolo de vinovații, astfel…

- Realizatorul emisiunii Starea Libertații, Dragoș Patraru, a vorbitin emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre diferențele dintre PSD, care a pierdutputerea, și PNL care a preluat-o recent. El spune ca atat doctrinar, cat maiales prin prisma oamenilor din partid, cele doua formațiuni sunt identice.Intrebat…