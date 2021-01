Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 ian - Sputnik. A intrat in vigoare Codul portocaliu de condiții meteo complicate, valabil in zilele de 27-28 ianuarie. In contextul deplasarii unui ciclon sudic in intervalul respectiv, pe arii extinse sunt prevazute precipitații puternice sub forma de lapovița și ninsoare.…

- Pe drumurile din tara se circula in conditii de iarna, insa sectoare drum blocate nu sunt. Potrivit reprezentantilor Administratiei de Stat a Drumurilor, noaptea trecuta, 246 de muncitori au intervenit pe soselele din tara cu 130 de unitati speciale pentru lucrari

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori abundente, vant puternic si viscol, in Carpatii Meridionali si de Curbura, incepand de miercuri seara si pana vineri dupa-amiaza. In sudul Banatului, nordul Olteniei si al Munteniei, sud-estul Moldovei sunt prognozate ploi insemnate cantitativ.

- SDN Brasov s-a actionat cu 18 autoutilaje The post Se circula in condiții de iarna pe drumurile naționale din centrul țarii! Starea carosabilului appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Se circula in condiții de iarna pe drumurile naționale din centrul țarii! Starea carosabilului Credit…

- Zapada cazuta in ultimele zile in regiunea de centru și sudul Republicii Moldova, a dat batai de cap șoferilor și angajaților de la Administrația de Stat a Drumurilor. S-au desfașurat deszapeziri și combateri a lunecușului cu implicarea a 74 de utilaje speciale.

- Echipele Regiei Autonome Judeteane de Drumuri si Poduri Constanta au intervenit toata noaptea pe tronsoanele de drumuri judetene afectate de fenomenele meteo. In acest moment, in judeteul Constanta nu sunt drumuri blocate, insa, se circula cu dificultate in anumite zone.Echipele de interventie ale Regiei…

- InfoTrafic anunta ca se circula in conditii de iarna pe A2 Bucuresti Constanta si pe A4 Ovidiu Agigea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la acesta ora 20.30 , se circula in conditii de iarna pe A2 Bucuresti Constanta si pe A4 Ovidiu Agigea.Pe A2, intre kilometrii…

- Sudul, estul Munteniei și cea mai mare parte a Dobrogei sunt sub avertizare cod galben de ninsori pana luni la ora 20.00. Cantitațile de precipitații depașesc, pe arii restranse 15 – 20 de litri pe metrul patrat.