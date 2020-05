Starea de urgență trece, amenzile rămân. Cât de mari vor fi după 15 mai? In proiectul de lege adoptat in sedința de guvern de luni sunt prevazute amenzi aproape la fel de mari precum cele din perioada starii de urgența. Guvernanții trebuie sa individualizeze amenzile și sa vina cu legi prin care sa stabileasca exact contravențiile și cuantumul lor, conform decizie CCR din urma cu o saptamana. Șeful Cancelariei […] The post Starea de urgența trece, amenzile raman. Cat de mari vor fi dupa 15 mai? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

