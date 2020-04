Starea de urgență, prelungită ? Date îngrijorătoare despre evoluția pandemiei In perspectiva datei de 15 mai sunt vești incurajatoare, dar suntem pe panta ascendenta. Ne trebuie 7-10 zile, pana in doua saptamani, sa vedem daca avem un numar de creștere, iar apoi alte doua saptamani sa vedem ca scadem. Exista riscul prelungirii starii de urgența, dar sper sa menținem distanțarea sociala. Recomand ca de 1 mai sa se respecte regulile de izolare voluntara.”, a spus Nelu Tataru, la Romania TV. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 11.906 persoane. Alte 23.012 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

