Stiri pe aceeasi tema

- Deputații urmeaza sa se intruneasca in ședința pentru a decide privind declararea starii de urgența in Moldova. Potrivit proiectului de hotarare, se solicita declararea starii de urgența in perioada 1 aprilie - 30 mai. In perioada respectiva, CNESP va emite mai multe dispoziții in vederea punerii in…

- Pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi instituita starea de urgența pe o perioada de doua luni - din 1 aprilie pana pe 30 mai.O hotarare in acest sens urmeaza a fi adoptata astazi de deputați.Documentul a fost deja inregistrat in Parlament.

- La exact un an de la intrarea Romaniei in starea de urgența cauzata de pandemia de coronavirus, premierul Florin Cițu face apel la mobilizarea medicilor și a responsabililor din sistemul de sanatate pentru depașirea celui de-al treilea val al crizei sanitare.

- Este oficial! Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus, astazi, miercuri, 10 martie 2021, prelungirea starii de alerta in Romania. Noile masuri care au intrat in vigoare! Toți romanii trebuie sa știe asta!

- Consiliul Afaceri Externe – ce grupeaza ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene – reunit luni la Bruxelles, a condamnat in ‘termenii cei mai fermi’ lovitura militara comisa la 1 februarie in Myanmar si a subliniat ca UE ‘este pregatita’ sa adopte sanctiuni impotriva militarilor…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita si a aratat ca formula de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19 se va calcula prin includerea focarelor. Incidența infectarii cu COVID-19 va fi calculata prin includerea focarelor, a…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Ce relaxari pregatește Comitetul Național pentru Situații de Urgența in urmatoarele zile. Romania se afla in stare de alerta de aproape un an, dupa cele 60 de zile de stare de urgența declarata la izbucnirea epidemiei de coronavirus in primavara anului 2020. Dupa starea de urgența declarata din 16 martie…