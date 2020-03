Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante declaratii ale premierului Orban: In 26 februarie, cand in Romania era un singur caz, in Spania erau 2 cazuri Ieri, Romania avea 123 cazuri, Austria peste 500, Spania 4.221 de cazuri Faptul ca in Romania raspandirea s-a realizat mult mai incet este cea mai buna dovada ca masurile…

- Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa emita decretul privind instituirea starii de urgența. Printre masuri se pot regasi oprirea mijloacelor de transport in Capitala și in țara sau inchirierea de hoteluri pentru a fi transformate in centre de carantina, potrivit Mediafax.Incepand de maine,…

- Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei sa intervina atunci cand izolarea impusa persoanelor infectate nu este…

- Toate unitațile de invațamant din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, din cauza coronavirusului. Școlile din Romania vor inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de mai bine de o saptamana, pana in 22 martie. Masura a fost anunțata intr-o conferința de presa,…

