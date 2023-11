Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența in țara nu va mai fi prelungita. Despre aceasta a declarat președinta Comisiei juridice numiri si imunitati, Olesea Stamate, in cadrul emisiunii „Новая неделя” . „Este ultima solicitare, daca nu se intampla ceva extraordinar”, a spus Stamate.

- Starea de urgența in Republica Moldova nu va mai fi prelungita. Declarația a fost facuta de deputata PAS Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunitați, in cadrul ediției din 27 noiembrie a emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Cea instituita anterior și prelungita de mai multe ori…

- Parlamentul de la Chișinau a prelungit cu 30 de zile starea de urgența, decizia fiind luata vineri la cererea Guvernului Recean care invoca riscul destabilizarii Republicii Moldova, acțiunile in acest sens fiind dirijate de Kremlin.

- La 2 octombrie, regimul starii de urgența va fi prelungit pentru inca 60 de zile. Este pentru a 10-a oara cind se prelungește starea de urgența in Republica Moldova. La 21 septembrie, parlamentul s-a pronunțat din nou in favoarea unei noi prelungiri a starii de urgența. Noi.md i-a intrebat pe trecatorii…

- Starea de urgenta in Republica Moldova va fi prelungita cu inca 60 de zile, incepand de pe 2 octombrie, in urma deciziei guvernului de la Chișinau. Documentul urmeaza a fi prezentat spre adoptare Parlamentului, relateaza tvrmoldova.md.

- Guvernul va propune Parlamentului Republicii Moldova prelungirea starii de urgența cu inca 60 de zile incepind cu 2 octombrie 2023. O proiect in acest sens a fost votat astazi de membrii guvernului la propunerea ministrului Afacerilor Interne, Adrian Efros. Amintim ca starea de urgența a fost instituita…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi prelungita incepand de la 2 octombrie cu inca 60 de zile. O hotarare in acest sens a fost aprobata de Executiv, in baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale. Documentul urmeaza a fi prezentat spre aprobare Parlamentului, transmite Jurnal.md…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare infiintarea, organizarea si functionarea fondului de asistenta tehnica si financiara destinat autoritatilor publice locale din Republica Moldova. Pachetul financiar pentru operationalizarea fondurlui, in perioada 2022-2025, este in cuantum de 10.000.000…