Starea de urgenta in Republica Moldova se prelungeste pana la 31 august, a anuntat vineri guvernul de la Chisinau. Decizia a fost aprobata la sedinta de astazi a Comisiei Nationale Extraordinare in Sanatate Publica, condusa de premierul Ion Chicu. Organizarea ceremoniilor, precum nunti sau botezuri, va fi in continuare interzisa in localurile publice si private. In acelasi timp, va fi permisa desfasurarea evenimentelor in cadrul unitatilor de alimentatie publica cu participarea a cel mult 50 de persoane, cu respectarea stricta a regulilor. Totodata se va permite desfasurarea activitatilor de turism…