- UPDATE 15.30 - Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult așteptata. Este anunțul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Asta in condițiile in care Moscova retrage trupe de pe frontul din Ucraina pentru a se lupta cu partizanii anti-Kremlin. Intre timp, continua atacurile pe teritoriul…

- Starea de urgenta in Republica Moldova a fost prelungita pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu 4 iunie. Prim-ministrul Dorin Recean a mentionat recent, in plenul legislativului, ca necesitatea de prelungire a starii de urgenta este determinata de evolutiile imprevizibile ale razboiului declansat…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi prelungita cu inca 60 de zile, incepand din 4 iunie. Un proiect in acest sens a fost votat la ședința Guvernului. Astfel, premierul Dorin Recean urmeaza sa mearga in Parlament pentru a cere votul deputaților.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) anunța ca potrivit informațiilor obținute de catre Consulatul R. Moldova de la Iași, doua persoane au fost ranite, dintre care un cetațean al țarii noastre, in urma accidentului rutier produs in localitatea Pufnești din județul Vrancea, Romania,…

- Dorin Recean: „Guvernul va avea parghiile necesare pentru asigurarea pacii, securitații și bunastarii cetațenilor” Parlamentul a aprobat prelungirea starii de urgența in Republica Moldova pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu 5 aprilie. In plenul Legislativului, prim-ministrul Dorin Recean…

