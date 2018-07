Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a pus capat starii de urgenta impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, care a fost urmata de masuri de represiune asupra mass-media si opozitiei si o masiva epurare a institutiilor publice, scrie agentia dpa, potrivit Agerpres. Starea de urgenta a fost prelungita de sapte…

- Turcia a pus capat starii de urgenta impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, care a fost urmata de masuri de represiune asupra mass-media si opozitiei si o masiva epurare a institutiilor publice.

- Turcia ridica, în noaptea de miercuri spre joi, starea de urgenta instaurata în urma cu doi ani dupa un puci esuat, în cadrul caruia au avut loc epurari în masa, dar opozitia considera ca situatia va continua prin intermediul

- Fosti militari se afla printre cele 31 de persoane condamnate marti la inchisoare pe viata de catre un tribunal din Ankara intr-un dosar legat de tentativa esuata de puci din iulie 2016, numarul total al sentintelor de condamnare la inchisoare pe viata in cazuri conexe

- Istanbulul este in febra pregatirilor pentru evenimentele de amploare cu ocazia implinirii a doi ani de la tentativa esuata de lovitura de stat. In noaptea de 15 spre 16 iulie, o parte din armata a incercat sa preia puterea si sa-l inlature pe presedintele Recep Erdogan.

- Un tribunal din Turcia a condamnat, joi, 72 de inculpați la inchisoare pe viața pentru presupusul lor rol in confruntarile de pe Podul Bosfor din Istanbul in care 34 de persoane au fost ucise, in timpul tentativei de lovitura de stat de acum doi ani, potrivit agenției Anadolu, citata de Reuters.

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Regimul din Turcia trebuie sa inceteze sa mai foloseasca starea de urgenta ca justificare pentru a inchide activisti pentru drepturile omului, jurnalisti si lideri ai societatii civile, atrage atentia organizatia Amnesty International intr-un raport facut public joi, citat de dpa. "Guvernul turc continua…