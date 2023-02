Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența pe teritoriul Republicii Moldova va fi prelungita pentru o perioada de 60 de zile, incepind cu data de 4 februarie curent. Decizia a fost aprobata, astazi, cu votul majoritații deputaților. In plenul Parlamentului, prim-ministra Natalia Gavrilița a menționat ca efectele razboiului…

- In sudul țarii a fost deschisa o noua Unitate de salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI. La evenimentul de inaugurare a sediului au participat prim-ministra Natalia Gavrilița, ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, șefa-adjuncta a Misiunii diplomatice a…

- Deputatul Vlad Batrincea susține ca fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) va insista ca Gaik Vartanean sa-și depuna mandatul. Potrivit socialistului, plecarea lui Vartanean nu arata bine, iar cetațenii care au votat BCS sunt nemulțumiți de acest lucru, transmite Știri.md. „Noi am ținut…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, acum deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Parlamentul de la Chișinau, Vladimir Voronin, a cerut in plenul Parlamentului ca Ministerul de Interne a Republicii Moldova sa prezinte informații despre legionarii moldoveni care lupta pe frontul…