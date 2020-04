Starea de urgenţă din Letonia a fost extinsă până în luna mai Guvernul leton a anuntat marti ca extinde pana la 12 mai starea de urgenta introdusa pentru a pune in practica masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus, transmite Reuters, citata de Agerpres. ''Acest lucru inseamna ca nu consolidam restrictiile, dar nici nu le relaxam'', a declarat premierul leton Krisjanis Karins. Citește și: Avertismentul unui medic de la Matei Balș: 'Varful pandemiei ar putea fi atins intre Paște și 1 Mai, dar trei scenarii pot da toate calculele peste cap'



