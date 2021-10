Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a anuntat ca va fi ridicata starea de urgenta instituita in tara in urma cu patru ani, scrie Reuters. Introdusa pe intreg teritoriul in aprilie 2017, in urma atentatelor sangeroase revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) impotriva unor biserici,…

- Abdel Fattah al-Sissi, președintele Egiptului, a anunțat ca nu va prelungi starea de urgența. Aceasta a fost in vigoare in ultimii patru ani pe intreg teriroriul țarii, din cauza atacurilor teroriste, care au vizat mai multe biserici copte.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat, luni, lovitura de stat militara din Sudan și a cerut eliberarea de urgența a prim-ministrului civil al țarii, arestat la domiciliu impreuna cu alți membri ai guvernului de la Khartoum, relateaza Reuters.

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a declarat luni ca reglementarile speciale legate de pandemia de coronavirus ar putea lua sfarsit pe 25 noiembrie, cu toate ca in mare parte testele, vaccinul si alte masuri de igiena vor trebui mentinute, relateaza Reuters și Agerpres, citand cotidianul Bild.„Acest…

- Guvernul francez va cere parlamentului prelungirea starii de urgenta pandemice pana la 31 iulie 2022 pentru a face fata crizei in evolutie a coronavirusului, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Gabriel Attal, citat de Reuters. Prelungirea starii de urgenta…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de regiune in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. …

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi s-a intalnit duminica la Cairo cu seful Agentiei Centrale de Informatii (CIA), William Burns, pentru a discuta despre unele dosare regionale, intre care situatia din Teritoriile palestiniene si din Afganistan, potrivit AFP. Pe agenda intalnirii figureaza…

- Letonia a declarat marti starea de urgenta in timp ce sute de migranti s-au adunat de-a lungul frontierei tarii cu Belarus, in ceea ce se crede ca este o actiune deliberata a Minskului, relateaza DPA. Starea de urgenta se aplica in mai multe regiuni din sud-estul si sudul tarii, aproape de granita cu…