Starea de urgenţă a fost prelungită în Beirut. Nou bilanţ al deceselor provocate de explozie Starea de urgenta a fost extinsa pana pe 18 septembrie, a anuntat biroul prim-ministrului in functiune Hasan Diab. Decizia a fost luata de presedintele republicii, Michel Aoun, si de seful Executivului. Parlamentul libanez a aprobat pe 13 august starea de urgenta pentru Beirut, declarata de Guvern dupa catastrofa provocata de explozia a 2.750 de tone de nitrat de amoniu care se aflau de sase ani intr-un depozit din portul orasului, scrie news.ro. Libanul se afla, de asemenea, in stare de urgenta incepand din 15 martie din cauza pandemiei de Covid-19. In urma incidentului din… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

