- Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, vor fi suspendate cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. Starea de urgenta a fost decretata la 16 martie de presedintele Klaus Iohannis…

- Ca urmare a decretului emis de Presedintele Romaniei, care instaleaza starea de urgenta, Blue Air suspenda zborurile regulate incepand cu data de 21 martie si pana la incheierea perioadei in care starea de urgenta este activa. Blue Air introduce programul "Te aducem acasa", in perioada 17 – 20 martie…

- Pe durata starii de urgența, are loc suspendarea efectuarii controalelor la angajatori, de catre Inspectoratele Teritoriale de Munca, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul României. Însa, este prevazuta posibilitatea…

- Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19, iar autoritatile publice centrale pot rechizitiona unitati de productie materiale si echipamente, se arata in anexele la decretul de instituire a starii de urgenta semnat luni de catre presedintele…

- Autoritațile publice centrale pot rechiziționa unitați de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, pentru combaterea raspândirii infecțiilor cu COVID-19, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Starea de urgenta instituita, de astazi, pe teritoriul Romaniei, in contextul epidemiei de coronavirus, a starnit speculații și mesaje de panica in randul populației, iar in acest context Raed Arafat vine cu clarificari. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat scrie, intr-un…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat ca va decreta, incepand de luni, starea de urgența, ce masuri au fost luate in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Vela a spus ca prin decretarea starii de urgența romanilor li se…

- (foto: Facebook) Stelian Ion ii cere președintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgența din cauza crizei de coronavirus. Deputatul USR a postat, sambata, un mesaj pe Facebook, prin care spune ca azi vor vota guvernul Orban dar ca se impune imperativ decretarea starii de urgența, așa cum s-a intamplat…