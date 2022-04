Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a povestit ca s-a simtit epuizata dupa ce s-a imbolnavit de Covid in februarie. Suverana in varsta de 96 de ani a vorbit despre experiența sa prin videoconferinta, cu ocazia inaugurarii unei unitati de ingrijire care ii poarta numele la Royal London Hospital din capitala Marii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 96 de ani, s-a simtit „epuizata” dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19 in februarie, a dezvaluit suverana in cursul unei videoconferinte in care a vorbit cu ingrijitori britanici mobilizati in timpul pandemiei, noteaza AFP, potrivit Agerpres . Virusul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, testata pozitiv la COVID duminica, și-a anulat indatoririle programate in format virtual pentru marti, intrucat continua sa prezinte simptome usoare asemanatoare racelii, a declarat un purtator de cuvant al Palatului Buckingham, citat de Reuters. Palatul Buckingham…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii, 95 de ani, a fost testata pozitiv pentru Covid-19, informeaza Reuters citand Palatul Buckingham. Suverana prezinta simptome ușoare ale bolii, scrie Hotnews . „Regina a fost depistata astazi pozitiv. Majestatea sa prezinta simptome ușoare ale bolii și este de așteptat…

- Hamsterii de companie pot transmite Covid-19 oamenilor și sunt sursa probabila a unui focar recent al variantei Delta in Hong Kong, sugereaza un studio, informeaza The Guardian . Cercetarea confirma temerile ca un magazin de animale de companie a fost sursa unui focar recent de Covid in orașul Hong…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 95 de ani, a devenit mai nou „regina ketchupului”. Suverana a lansat propriului ketchup și propriul sos brun, scrie New York Post. Potrivit tabloidului The Sun, ketchupul de rosii este ”ideal la micul dejun sau in orice alt moment al zilei” si este ”aromat cu curmale,…

- Profesorul David Heymann de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a spus ca nivelurile foarte ridicate de imunitate ale Marii Britanii par sa „tina virusul la distanta", si a prezis ca virusul Sars-Cov-2 se va stabili in curand la modelele normale de raspandire observate in alte infectii.…