Starea de sănătate a lui Alexei Navalnîi se îmbunătățește iar opozantul se poate acum ridica din pat Starea de sanatate a lui Alexei Navalnîi, otravit cu Noviciok, continua sa se amelioreze iar opozantul rus poate acum sa se ridice din patul sau, pentru perioade scurte de timp, a anunțat luni spitalul berlinez unde este tratat, scrie AFP.



Principalul opozant al Kremlinului, otravit cu agentul neurotoxic în 20 august, în Siberia, va putea în curând sa renunțe complet la ventilarea artificiala, a adaugat spitalul Charité, care nu mai evoca eventuale sechele pe termen lung.



Între timp, presiunea asupra Rusiei a crescut, iar Vladimir Putin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

