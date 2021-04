Starea de sanatate a opozantului rus Alexei Navalnii continua sa se deterioreze, acesta nu iși mai simte „mainile și picioarele”, au anunțat avocații sai, potrivi BBC. Principalul opozant al presedintelui Vladimir Putin, care a intrat saptamana trecuta in greva foamei in semn de protest fata de conditiile din inchisoarea unde e incarcerat, se afla in stare din ce in mai grava. „Alexei merge singur. Simte durere in timp ce merge. Este foarte ingrijorator faptul ca boala progreseaza in mod clar in ceea ce privește pierderea senzației la nivelul picioarelor, palmelor și incheieturi”,a declarat avocatul…