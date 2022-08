Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu actorul Alexandru Arșinel la azilul de batrani. Artistul este internat intr-un camin de batrani situat pe malul lacului Snagov, pentru ingrijiri medicale. Iata care este starea de sanatate a actorului, dar și programul zilnic. In varsta de 83 de ani, Alexandru Arșinel se mișca cu mare…

- Starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel s-a inrautațit, motiv pentru care fiul actorului a fost nevoit sa-l interneze intr-un azil privat. Ei bine, Vasile Muraru ține legatura cu actorul, iar acum a spus ce i-a marturisit Alexandru Arșinel inainte sa fie internat.

- Vestea ca maestrul Alexandru Arșinel a fost internat de catre fiul sau, recent, la azil a șocat pe toata lumea! Fiul actorului, Cristian, a decis sa-și interneze parintele la un centru specializat de ingrijiri paleative, starea de sanatate a maestrului deteriorandu-se grav in ultima vreme. Azilul unde…

- Zvonurile potrivit carora starea de sanatate a lui Vladimir Putin nu ar fi una tocmai buna, au alimentat dezbateri atat despre moartea lui sau retragerea de la putere. Ei bine, ce se va intampla in acest caz cu razboiul din Ucraina, in cazul in care starea de sanatate nu-i va mai permite liderului de…

- Cristian Arșinel, baiatul cel mic al lui Alexandru Arșinel, a facut primele declarații despre starea de sanatate a tatalui sau pentru Ego . La inceputul lunii mai, Fanatik scria ca actorul ar fi ajuns de urgența la spital din cauza problemelor cardiace. Fiul lui Arșinel a marturisit ca tatal lui se…

- Actorul Valentin Uritescu, originar din Vinerea, a fost internat la un spital particular din Capitala, dupa ce starea acestuia de sanatate s-a deteriorat. Valeria Uritescu, soția actorului, a facut primele declarații despre starea de sanatate a acestuia. „Aștept și eu vești. A fost dus la un spital…

- Varsta inaintata, dar și ultimele afecțiuni pe care le-a avut numai in acest an, au facut ca starea de sanatate a lui Alexandru Arșinel sa-i ingrijoreze pe apropiați. Cum acesta nu se simțea bine, avand momente in care nu vorbea coerent și nu se putea deplasa din cauza amețelilor, familia a decis ca…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost internat de urgența, din nou. El se afla intr-o clinica privata din București, dupa ce starea lui de sanatate s-a inrautațit brusc. Arsinel se afla internat in stare critica, iar medicii se straduiesc sa il țina in viața, conform Antena 3. Starea de sanatate a actorului…