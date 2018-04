Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al Departamentului pentru Securitate din Marea Britanie a declarat: „Am refuzat aplicatia pentru viza a Viktoriei Skripal pe motivul ca nu respecta regulile de imigratie”. Viktoria Skripal, care locuieste in Rusia, a declarat ca isi doreste sa-si viziteze rudele internate…

- Starea de sanatate a fostului spion rus Serghei Skripal, a carui otravire la 4 martie in Marea Britanie a declansat o criza diplomatica Est-Vest, "se imbunatateste rapid", a anuntat vineri spitalul unde i se acorda ingrijiri, relateaza AFP. Serghei Skripal "raspunde bine la tratament,…

- Fostul spion rus Serghei Skripal nu mai este in stare critica, iar starea sa de sanatate se imbunatațește rapid, la un pic peste o luna de cand a fost otravit cu un agent neurotoxic, a anunțat spitalul in care este tratat, relateaza Reuters.

- Un motan si doi porci de Guineea apartinand fostului spion rus Seghei Skripal, otravit in Marea Britanie, au fost gasiti morti, a anuntat joi o purtatoare de cuvant britanica, in urma unei intrebari a Rusiei despre soarta lor, scrie digi24.ro.

- Marea Britanie cauta ''un mod proportional'' de a raspunde amenintarii reprezentate de catre Rusia, a declarat marti un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce un general in retragere al armatei ruse a avertizat ca otravirea fostului spion rus Serghei Skripal…

- Starea Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ”se imbunatateste rapid”, a anuntat luni spitalul in care este ingrijita, impreuna cu tatal ei, de cand au fost gasiti otraviti, pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, relateaza AFP.”Ma bucur sa va pot anunta o imbunatatitre…

- Fiica lui Sergei Skripal incepe sa se imbunatațeasca și nu se mai afla in stare critica. Cei doi au fost gasiți inconștienți pe o banca din Marea Britanie in urma cu o luna. Yulia Skripal și tatal sau, fostul spion rus Serghei Skripal, au intrat in contact cu o neurotoxina in data de…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…