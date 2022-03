Guvernul nu va prelungi starea de alerta, instituita pentru a gestiona pandemia de COVID-19, iar aceasta va inceta marti, 8 martie, la miezul noptii, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. “Maine (marti, 8 martie – n.r.) este ultima zi in care ramane activa starea de alerta, generata de nevoia de a gestiona pandemia de COVID-19. Sunt abilitat sa va comunic ca va ramane ultima zi. Guvernul nu va prelungi starea de alerta. Ca atare, maine, la miezul noptii, va expira starea de alerta in Romania. In privinta situatiilor privind formularul de localizare a pasagerului si a…