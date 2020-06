Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Uniunii Salvati Romania (USR) vor decide marti, in urma unei sedinte, modul in care vor vota in Parlament propunerea de prelungire a starii de alerta, dupa data de 15 iunie, anunța AGERPRES."Vom avea maine (marti - n.r.) o sedinta cu grupul parlamentar pentru a stabili cum se voteaza",…

- Dupa ce Marcel Ciolacu si Victor Ponta au anuntat ca PSD si Pro Romania se opun prelungirii starii de alerta dupa 15 iunie, si purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, prezinta 12 motive pentru care aceasta masura nu este necesara. Cel putin nu pe intreg teritoriul tarii.Ministrul…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a transmis luni, ca social-democrații nu sunt dispuși sa accepte prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Mesajul vine dupa ce liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus ca nici formatiunea sa nu va vota in Parlament prelungirea starii de alerta. Nici parlamentarii…

- Informatiile puse la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precieaza ca folosirea cardului de sanatate nu va fi necesara pana la finele lunii iunie. Astfel, la farmacie sau la medic, vom putea merge si fara sa avem cardul de sanatate in posesie.De asemenea, sunt reglementate inclusiv…

- Parlamentul a decis miercuri ca ne putem alege primarul in cel mult 6 luni de la expirarea starii de alerta. Liberalii sunt nemultumiti de modificarile aduse actului normativ in comisia juridica.

- Judecatorii Curții Constitutionale au dat o decizie interpretativa pe Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004, care reglementeaza starea de alerta. Curtea a decis ca OUG este constituționala, dar nu poate sa restranga drepturi și libertați ale...

- Romania ar trebui sa intre in stare de alerta incepand de vineri. Starea de alerta e reglementata printr-o OUG din 2004, contestata zilele trecute la CCR de Avocatul Poporului. Azi, CCR decide daca OUG din 2004 e constititionala sau nu. In cazul unui verdict negativ, Guvernul nu va avea baza legala…

- Curtea Constitutionala a stabilit, astazi, ca ordonanta de urgenta a Guvernului care reglementeaza starea de alerta este constitutionala, au precizat surse din CCR. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)