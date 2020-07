Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), anuntat miercuri de Guvern, include masura acordarii unui sprijin in valoare de 500 de euro pentru fiecare angajat care lucreaza in regim de telemunca in perioada starii de urgenta sau in perioada starii de alerta, potrivit Agerpres. Suma…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca este necesara prelungirea starii de alerta și dupa data de 15 iunie, pentru a putea gestiona mai departe pandemia de coronavirus, insa masurile restrictive vor fi mai puține. Printre masurile de relaxare anunțate se afla: Redeschiderea mall-urile,…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații de presa despre starea de alerta. LIVE declarațiile facute la finalul ședinței cu premierul Ludovic Orban: ”Am luat in discuție situația actuala a pandemiei Masurile de relaxare: avand in vedere ca numarul de noi imbolnaviri nu a scazut și nu a crescut semnificativ,…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si…

- Comitetului National pentru Situatii de Urgenta de urgenta s-a reunit joi si a decis implementarea unui set de restrictii pe perioada Starii de alerta la nivel national: Art.1 Începând cu data de 15.05.2020, se declara Starea de alerta la nivel național, pentru o perioada…

- CT BUS informeaza publicul calator ca, potrivit hotararii nr.11 / 14.05.2020 a Comitetul local pentru Situatii de Urgenta, incepand cu data de 18.05.2020, odata cu ridicarea starii de urgența, se reia circulația liniilor 3b, 51b, 43C, 43M, 100C, 101M. Totodata, raman suspendate traseele de noapte N100,…

- Potrivit proiectului de lege, se vor putea face angajari in domeniul medical fara concurs, masca va fi obligatorie in spațiile publice inchise, iar preoții pot ține slujbe daca exista distanțare sociala.

- Guvernul discuta in sedinta de luni masurile de relaxare care se vor aplica din 15 mai, cand trecem de la starea de urgența la starea de alerta Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor…