- Guvernul a decis prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, Hotararea nr. 40 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate…

- Guvernul a prelugit starea de alerta cu inca 30 de zile, respectiv pana pe data de 17 august 2020. Astfel, maștile de protecție vor trebui purtate ca și pana acum. Reguli valabile in starea de alerta, din 17 iulie. Cat, unde și cum trebuie purtata masca Hotararea prin care starea de alerta este prelungita…

- Guvernul a adoptat, in sedinta extraordinara de aseara, Hotararea privind prelungirea STARII DE ALERTA pe teritoriul Romaniei. Este pentru a doua luna consecutiv cand Romania se va afla in stare de alerta. Starea de alerta a mai fost prelungita o data, la 16 iunie, cu 30 de zile. Romania a intrat in…

- Guvernul a aprobat in ședința de marți prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Incepand de astazi, Romania intra in a doua stare de alerta. S-au adoptat noi masuri, care devin aplicabile dupa publicarea in Monitorul Oficial. Hotararea a fost adoptata in unanimitate in Comitetul National pentru Situatii…

- Guvernul propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile Foto. Arhiva. Guvernul propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Hotarârea executivului va merge în parlament pentru aprobare. Andrei Șerban a urmarit declarațiile premierului din deschiderea ședinței…

- Starea de alerta va fi prelungita incepand cu 17 iunie, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern de marți, in care urmeaza sa fie aprobata Hotararea privind prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. O noutate este ca va fi permisa oficierea slujbelor in interiorul bisericilor,…

- Guvernul va adopta, in sedinta de marti, documentul prin care se prleungeste starea de alerta. Desi liberalii vor alte 30 de zile de restrictii, social-democratii nu le dau mai mult de 15 zile, spun surse, pentru MEDIAFAX. Guvernul va adopta Hotararea prin care se prelungeste starea de alerta, in sedinta…

- Pe 17 iunie expira perioada starii de alerta, așa cum a fost ea stabilita prin Hotararea de Guvern de luna trecuta. Pana atunci trebuie anunțate noile masuri, iar abia joi am putea afla concret ce se va intampla in continuare, transmite jurnalistul TVR Ionuț Gheorghe.