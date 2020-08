Starea de alertă se prelungeşte astăzi pentru încă o lună Starea de alerta pe teritoriul Romaniei este prelungita de azi pentru inca 30 de zile. Guvernul a decis in sedinta de vineri prelungirea starii de alerta cu 30 de zile incepand din data de 16 august, avand in vedere pandemia de coronavirus. Purtatul mastii ramane obligatoriu in spatiile inchise sau deschise aglomerate, iar orarul limitat al teraselor nu se schimba, informeaza Hotnews. Restrictiile ce vor ramane in vigoare sunt urmatoarele: – Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

