Starea de alertă s-a prelungit. Capitala a intrat în scenariul VERDE Starea de alerta s-a prelungit cu inca 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar vestile legate de relaxare sunt din ce in ce mai bune. Prefectul Capitalei a anunțat, joi, noile masuri. El susține ca daca rata de infectare scade sub 1 la mia de locuitori in aceasta saptamana, analizele specialiștilor vor […] The post Starea de alerta s-a prelungit. Capitala a intrat in scenariul VERDE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- CMBSU a prelungit masurile pentru Capitala, dupa ce Guvernul a prelungit starea de alerta. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a avut loc sambata si au fost puse in aplicare masurile luate de catre Guvern, prin hotararea…

- Magazinele mari și medii trebuie sa asigure fiecarui client cota de cel puțin 7 metri patrați, iar magazinele mici de doi metri. Numarul maxim de clienți, care pot face cumparaturi simultan, urmand a fi afișat la intrare. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, miercuri, dupa intalnirea cu retailerii,…

- AUR va depune un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament. „Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul nu este intrebat. Tocmai de aceea, depunem astazi acest proiect de lege,…

- Romanii au ieșit din nou in strada in București și in cateva orașe din țara, pentru a cincea seara consecutiv. Joi, la ora 19.00, cateva sute de bucureșteni se adunasera deja in Piața Universitații. Oamenii au spus ca nu-și mai doresc restricții și nici ca libertatea lor sa fie limitata in vreun fel.…

- Duminica, 14 martie, a intrat in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Autoritațile au inasprit restricțiile. Deplasarea in afara locuinței este prelungita cu o ora. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca cifrele din ultima saptamana privind evolutia pandemiei de COVID – 19 sunt ingrijoratoare, astfel ca circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata incepand cu ora 22.00. ”Trebuie sa avem grija sa nu ne inecam la mal. Starea de alerta va fi prelungita…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Joi, incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05. Potrivit reglementarilor, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid restaurantele, cinematografele,…