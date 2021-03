Starea de alertă, prelungită pe teritorul României cu restricții înăsprite Duminica, 14 martie, a intrat in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Autoritațile au inasprit restricțiile. Deplasarea in afara locuinței este prelungita cu o ora. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței, urmand ca interdicția sa fie valabila intre orele 22.00 […] The post Starea de alerta, prelungita pe teritorul Romaniei cu restricții inasprite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

