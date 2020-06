Stiri pe aceeasi tema

- Orban a precizat ca vor putea fi oficiate slujbe in interiorul bisericilor. "In plus fata de decizia de vineri am luat deczia de a permite oficierea de slujbe si in interiorul bisericilor. Noi nu am inchis bisericile, ele au fost deschise. Nu s-a permis, insa oficierea de slujbe", a precizat seful Executivului.…

- Fostul prședinte Traian Basescu a declarat duminica seara, da Digi 24, ca masurile de relaxare sunt exagerate iar noile condiții ale starii de alerta sunt insuficiente. „Cred ca ne jucam focul. Am vazut noile condiții ale starii de alerta și cred ca sunt insuficiente. In Beijing este carantina, semn…

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban, transmite Agerpres. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii…

- Hotararea de Guvern prin care se pune in aplicare starea de alerta a fost adoptata luni dimineața, pentru a nu fi comentarii și polemici privind starea de alerta, a declarat premierul Ludovic Orban. “Pentru a nu avea niciun fel de comentarii și polemica privind starea de alerta, pentru ca lucrurile…

