- Campania electorala pentru alegerile locale incepe vineri, candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene incercand, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie,…

- Guvernul a decis, in aceasta seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile. Hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 16 august 2020, fiind vorba despre hotararea nr. 40 a Guvernului condus de Ludovic Orban.

- Starea de alerta va fi prelungita dupa data de 15 august cu inca o luna de zile. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a anuntat, joi, ca inaintea sedintei de Guvern de vineri va fi si o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) deoarece trebuie data o hotarare de Guvern pentru…

- "Inaintea sedintei de Guvern, fiindca la sedinta de Guvern va trebui sa dam si o hotarare de Guvern in sensul prelungirii starii de alerta, daca ea este luata in calcul de CNSU si domnul premier Ludovic Orban”, a declarat Nelu Tataru, joi, la Academia Romana, conform Mediafax. Petrecere in cinstea…

- Starea de alerta ar urma sa fie din nou prelungita in Romania, sustine premierul Ludovic Orban. Acesta a explicat ca decizia va fi luata in funcție de evoluția cazurilor de coronavirus din țara noastra.

- Biserica a anunțat ce masuri se vor aplica, odata cu prelungirea starii de alerta. Incepand cu 17 iulie, creștinii vor fi nevoiți sa respecte mai multe masuri de siguranța sanitara, in contextul numarului crescut de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința cu Guvernul, de la Palatul Cotroceni, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile, nu sunt prevazute noi masuri de restricție, insa guvernul nu va lua nici alte masuri de relaxare.

- Starea de alerta se poate prelungi. Daca transmiterea coronavirusului in comunitate va ramane semnificativa, va fi prelungita starea de alerta, a declarat sambata premierul Ludovic Orban. Intrebat, intr-o conferința de presa la Suceava, daca se poate vorbi de un al doilea val al epidemiei, in condițiile…