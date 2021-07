Starea de alerta este prelungita de luni pe teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de miercuri, hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie, precum si masurile de prevenire si control aplicate in contextul epidemiologic actual. ‘Principala modificare fata de masurile aflate in vigoare vizeaza cresterea perioadei pentru care sunt aplicabile exceptarile de la masurile de prevenire si control al raspandirii COVID-19…