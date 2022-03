Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta in Romania nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie, astfel ca vor fi ridicate o serie de restricții, a anunțat președintele Klaus Iohannis, care a spus ca valul 5 al pandemiei de COVID-19 este aproape de final. Iohannis a susținut vineri declarații de presa la Cotroceni exclusiv…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie mers inspre o ridicare a restrictiilor luate in pandemie, astfel incat fiecare cetatean sa devina mai responsabil. El a precizat ca starea de alerta ar putea fi prelungita cu cel putin o luna. Kelemen Hunor a fost intrebat, duminica, de Sebastian…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu considera necesara prelungirea starii de alerta in contextul pandemiei de Covid-19 in Romania. Insa acesta spune ca daca nu sunt aplicate soluțiile in criza energiei, „ar fi oportuna o stare de urgența pe energie, daca nu se gasesc reguli și…