Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, Dan Barna și Victor Ponta discuta miercuri cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, la Palatul Parlamentului. Intalnirea are loc la inițativa lui Arafat, care a dorit „sa explice de ce e importanta prelungirea starii de alerta”, susțin surse politice.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat a venit, miercuri, in Parlament, pentru a discuta cu liderii partidelor politice, despre prelungirea starii de alerta. Discutiile au loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Sunt prezenti Dan Barna…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI si unul dintre apropiatii PSD, s-a dus miercuri la Parlament cu scopul de a-l convinge pe liderul social-democrat Marcel Ciolacu sa voteze prelungirea starii de alerta. Intalnirea a avut loc miercuri dimineata in biroul lui Ciolacu. Voturile PSD sunt decisive. Guvernul…

- STARE DE ALERTA. "Poate este o soluție normala in situația in care nu am incheiat inca problema acestei epidemii și a acestui virus. In lumea politica trebuie sa se discute. Eu sunt convins ca se va ajunge la un consens și lumea va ințelege ca lucrurile nu s-au terminat inca. Eu nu cred ca am terminat…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Șeful interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, anunța ca libertațile romanilor nu vor putea fi restranse de autoritațile locale, din 15 mai, odata cu intrarea in stare de alerta.Senatorul Robert Cazanciuc a declarat, luni, ca unele masuri pe care le-a anuntat presedintele Klaus Iohannis,…

- Șeful SRI, Eduared Hellving, va fi chemat in Parlament, marți, sa dea explicații privind acuzațiile facute de Klaus Iohannis cu privire la pactul dintre PSD și UDMR privind instainarea Ardealului.Klaus Iohannis a acuzat miercuri ca PSD a facut o ințelegere cu UDMR pentru a trece tacit prin…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…