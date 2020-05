Starea de alertă, atacă la Curtea de Apel București Avocatul Gheorghe Piperea spune ca va cere, la Curtea de Apel București, suspendarea starii de alerta, el fiind de parere ca sunt incalcate drepturile fundamentale ale cetatenilor si vrea ca si Romania sa ia exemplul altor tari care nu mai au restrictii atat de dure. „Maine voi depune in nume propriu aceasta cerere, la Curtea […] The post Starea de alerta, ataca la Curtea de Apel București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca va cere, la Curtea de Apel București suspendarea starii de alerta, el fiind de parere ca sunt incalcate drepturile fundamentale ale cetatenilor si vrea ca si Romania sa ia exemplul altor tari care nu mai au restrictii atat de dure. „Maine (joi – n.red.) voi depune…

- Proprietarii de restaurante, terase, locuri de joaca sau cazinouri care se simt discriminați fata de alti antreprenori care si-au putut redeschide afacerile dupa incetarea starii de urgenta pot ataca in instanta Hotararea de Guvern emisa, luni, prin care se instituie starea de alerta. Chiar daca Legea…

- Toți abonații telefoniei mobile au primit, vineri, un mesaj Ro-Alert prin care au fost anunțați despre cateva din masurile de protecție pe care trebuie sa le ia in continuare, odata cu instituirea starii de alerta. Mesajul conține o greșeala de editare a cuvantului “coronavirus”. “Starea de alerta a…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a declarat stare de alerta in Romania incepand cu data de 15 mai. In timpul starii de alerta se aplica noi restrictii, inclusiv in ceea ce priveste circulatia. Daca in interiorul locaitatilor de resedinta circulatia este permisa fara declaratie pe…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…

- Guvernul adopta in ședința de astazi un proiect de lege care conține masurile care ar urma sa intre in vigoare dupa 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta. Proiectul de lege va fi trimis spre adoptare Parlamentului, unde se pot aduce modificari. Mai mult, Avocatul Poporului a constestat deja…

- Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul unei ședințe avute cu mai mulți miniștri, ca din data de 15 mai nu va mai fi prelungita starea de urgența in Romania, ci va fi instituita starea de alerta. „Starea de urgența nu va fi prelungita. Nu voi emite un nou decret. Și in acest fel data […] The post…