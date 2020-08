STAREA DE ALERTĂ a intrat în vigoare. Când e masca obligatorie, când se ia ultima comandă la terasă şi cum se organizează nunţile Documente atasate: HG 40 Anexa care stabileste restrictiile Noua stare de alerta a intrat in vigoare duminica. Iata regulile: Incepand de duminica, 16 august, romanii sea afla intr-o noua stare de alerta pentru inca o luna. Singura noutate este aceea ca terasele sunt deschise pana la miezul noptii, si nu pana la 23:00, asa cum era pana acum. Insa trebuie sa stii ca ultima comanda poate fi luata la 23:00. Starea de alerta a fost prelungita pentru inca 30 de zile. Ce masuri intra in vigoare dea fost prelungita pentru inca 30 de zile. Ce masuri intra in Iata celelalte masuri care raman in vigoare (detalii in documentele atasate): -… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

