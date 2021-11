Starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile. Care sunt restricțiile aflate în vigoare (DOCUMENT) Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alterta pe tot teritoriul țarii, incepand cu 9 noiembrie 2021. Raman in vigoare toate restricțiile adoptate in 25 octombrie: masca este obligatorie peste tot, inclusiv pe strada, accesul la mai multe activitați se face doar pe baza certificatului verde, magazinele au program mai scurt. Unde este necesar certificatul verde Incepand de luni, accesul in mall-uri va fi permis doar persoanelor vaccinate și celor trecute prin boala, in baza certificatului verde. In magazinele esentiale – alimentare sau farmacii – va fi permis accesul si nevaccinaților, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

