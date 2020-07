Starea de alertă a fost prelungită. Ce se va întâmpla în următoarele 30 de zile Starea de alerta a fost prelungita de Guvernul Romaniei pentru a doua oara. Autoritațile au anunțat cum se vor desfașura lucrurile urmatoarele 30 de zile. Guvernul a emis miercuri o Hotarare pentru prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile, valabila din data de 17 iulie 2020, dupa ce numarul cazurilor noi de COVID-19 a crescut accentuat in Romania in ultimele saptamani. Este pentru a treia oara cand țara noastra se afla intr-o astfel de situație. Prima stare de alerta a fost adoptata in data de 15 mai, dupa ce am ieșit din starea de urgența și apoi a fost prelungita in data 16 iunie 2020.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de COVID-19 care nu prezinta simptome ale maladiei vor fi internati timp de 48 de ore, iar mai apoi vor putea fi izolati la domiciliu, timp de 14 zile, a spus ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, dupa ce a parasit sala de sedinta a Senatului, unde s-a discutat despre Legea carantinei

- Romania va intra din data de 16 iulie in alte 30 de zile de stare de alerta, potrivit hotararii luate de Guvernul Orban. Prelungirea starii de alerta nu va veni cu noi restricții, dupa cum arata sursele oficiale pentru Libertatea : „Guvernul nu ar dori sa introduca restrictii suplimentare, pe langa…

- Starea de alerta in Romania se prelungește! Anunțul a fost facut de președintele Klaus iohannis, in urma cu puțin timp. Președintele Klaus Iohannis a prelungit starea de alerta din Romania, care expira pe 14 iunie, dupa discuțiile pe care le-a avut marți, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat aseara, intr-o intervenție telefonica la B1 TV, ca nu crede ca se va renunța la starea de alerta incepand de saptamana viitoare din cauza focarelor noi de coronavirus și a transmiterii comunitare a bolii. Evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului…

- Direcția de Sanatate Publica informeaza ca astazi, in județul Brașov, 17 persoane sunt in carantina și 1.565 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu”, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista”…

- Reprezentantul OMS in Romania a dat exemplul unui copil cu astm, care nu ar putea purta masca si care ar trebui plasat intr-un spatiu cu risc de contaminare minim. "Cred ca lucrul la care trebuie sa ne gandim cu toții ar fi cateva situații care pot aparea, in care chiar in spații inchise masca…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca, in perioada starii de alerta, nu se vor da ordonanțe de urgența, precizand ca toate deciziile de sanctiune sunt decise de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, odata instituirea starii de alerta. „Starea de alerta este un tranzit…

- In perspectiva datei de 15 mai sunt vești incurajatoare, dar suntem pe panta ascendenta. Ne trebuie 7-10 zile, pana in doua saptamani, sa vedem daca avem un numar de creștere, iar apoi alte doua saptamani sa vedem ca scadem. Exista riscul prelungirii starii de urgența, dar sper sa menținem distanțarea…