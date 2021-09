Starea celor 6 victime. Planul alb, activat la UPU Oficialii spitalului au transmis date despre starea de sanatate a celor șase victime transportate la UPU, in urma accidentului grav de aseara, eveniment soldat și cu moartea unui barbat. „In urma accidentului rutier, la U.P.U. a S.J.U. Buzau au fost transportate 6 victime, cu varste cuprinse intre 20 și 62 de ani. A fost declanșat planul alb de intervenție. Toate cele 6 victime au suferit politraumatisme in urma accidentului rutier. Doua dintre victime se afla in secția U.P.U., pentru finalizarea investigatiilor, barbatul in varsta de 62 de ani se afla internat in sectia Ortopedie, un alt barbat… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

